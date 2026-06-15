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Brasil Futures Forum estreia no Rio com projeção de impacto de R$ 180 mi

Com investimento inicial de R$ 1,5 milhão, evento gratuito no Museu do Amanhã quer posicionar a cidade como polo latino-americano de debates

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 15h00
Museu do Amanhã receberá evento de apresentação do Climate Hub Rio
Museu do Amanhã receberá Brasil Futures Forum (Prefeitura do Rio/Divulgação)
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Brasil Futures Forum estreia no Rio com projeção de impacto de R$ 180 mi Priorize VEJA no Google

O Rio de Janeiro vai sediar, entre 22 e 24 de agosto, a primeira edição do Brasil Futures Forum (BFF), plataforma criada para inserir o Brasil e a América Latina no circuito global de debates sobre estudos de futuro. Inspirado em iniciativas como o Dubai Future Forum e o Future Days Europe, o evento nasce com investimento superior a R$ 1,5 milhão e a expectativa de receber 3 mil visitantes ao longo de três dias de programação.

Segundo a organização, a projeção é que o fórum movimente até R$ 180 milhões na economia carioca nos próximos cinco anos, considerando a atração de visitantes, o fortalecimento de redes internacionais e o reposicionamento do Rio como destino para discussões sobre inovação, sustentabilidade, cultura, tecnologia e novos modelos de desenvolvimento.

Com correalização do Museu do Amanhã, do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) e da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, o BFF terá debates sobre clima, energia, cidades, saúde, biodiversidade, regeneração planetária, tecnologias emergentes e economia criativa. A programação será gratuita e ocupará o Museu do Amanhã e outros espaços da cidade.

O movimento reforça uma estratégia do Rio de disputar eventos de conteúdo global em áreas ligadas à economia do conhecimento, conectando cultura, ciência, tecnologia e sustentabilidade a uma agenda de impacto econômico para a cidade.

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