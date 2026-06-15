Brasil Futures Forum estreia no Rio com projeção de impacto de R$ 180 mi

O Rio de Janeiro vai sediar, entre 22 e 24 de agosto, a primeira edição do Brasil Futures Forum (BFF), plataforma criada para inserir o Brasil e a América Latina no circuito global de debates sobre estudos de futuro. Inspirado em iniciativas como o Dubai Future Forum e o Future Days Europe, o evento nasce com investimento superior a R$ 1,5 milhão e a expectativa de receber 3 mil visitantes ao longo de três dias de programação.

Segundo a organização, a projeção é que o fórum movimente até R$ 180 milhões na economia carioca nos próximos cinco anos, considerando a atração de visitantes, o fortalecimento de redes internacionais e o reposicionamento do Rio como destino para discussões sobre inovação, sustentabilidade, cultura, tecnologia e novos modelos de desenvolvimento.

Com correalização do Museu do Amanhã, do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) e da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, o BFF terá debates sobre clima, energia, cidades, saúde, biodiversidade, regeneração planetária, tecnologias emergentes e economia criativa. A programação será gratuita e ocupará o Museu do Amanhã e outros espaços da cidade.

O movimento reforça uma estratégia do Rio de disputar eventos de conteúdo global em áreas ligadas à economia do conhecimento, conectando cultura, ciência, tecnologia e sustentabilidade a uma agenda de impacto econômico para a cidade.