Brasil fica em 5º lugar em ranking de previdência da América Latina

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Brasil está em quinta posição na lista de sistemas previdenciários da América Latina. No comparativo de sete nações da região, o país fica atrás de Chile, Uruguai, México e Colômbia. É o que mostra o 16º Índice Global de Sistemas Previdenciários, em parceria com o CFA Institute (MCGPI), pela consultoria Mercer em parceria com o CFA Institute, organização global sem fins lucrativos especializada em educação financeira.

O Brasil, segundo o levantamento que avalia sistema previdenciário público e privado de aposentadoria, só fica acima de Peru e Argentina. Para elaborar o ranking, a Mercer e o CFA avaliam três critérios: adequação (capacidade do sistema de atender às necessidades e expectativas dos beneficiários), sustentabilidade (capacidade do sistema se manter financeiramente viável e estável a longo prazo), e a integridade, englobando valores dos pagamentos para as necessidades dos aposentados, o crescimento econômico dos países, o déficit das contas públicas e regulamentação.