“Brasil está encaminhado para obter grau de investimento”, diz Alex Lima

VEJA Mercado em vídeo | 27 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quinta-feira, 27. O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, decidiu aumentar os juros do país em 0,25 ponto percentual, como era amplamente esperado pelo mercado. Jerome Powell, presidente da entidade, não deu pistas sobre o que esperar do Fed nos próximos meses. No Brasil, os investidores repercutem a elevação da nota de crédito do país pela agência Fitch. A Petrobras divulgou uma prévia de seus resultados trimestrais, enquanto a Vale vai divulgar seus números completos após o fechamento do mercado. Diego Gimenes entrevista Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos.

