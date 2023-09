“Brasil está bem colocado para volta dos estrangeiros”, diz Lucas Carvalho

VEJA Mercado | 20 de setembro.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quarta-feira, 19. A chamada “super quarta-feira” dos juros não deve ser de grandes surpresas para o mercado financeiro. Existe um consenso no mercado sobre os resultados das reuniões dos bancos centrais brasileiro e americano. As atenções estão voltadas para os comunicados das entidades e as pistas para as próximas reuniões. No Brasil, a expectativa é por algum sinal de aceleração nos cortes de juros, enquanto nos Estados Unidos os investidores querem saber se o Fed vai subir os juros americanos em novembro. O relator do orçamento, Danilo Forte (União-CE) afirmou que a meta de déficit zero em 2024 pode ser revisada, mas o governo descarta a possibilidade. Diego Gimenes entrevista Lucas Carvalho, analista-chefe da Toro Investimentos.

