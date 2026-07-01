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Brasil abre uma nova pizzaria a cada duas horas em 2026

Levantamento da Apubra mostra que o país abriu 1.990 pizzarias entre janeiro e maio deste ano

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 10h45 | Atualizado em 1 jul 2026, 11h19
Mãos de pessoas preparando pizzas em uma cozinha industrial, adicionando queijo ralado e outros ingredientes sobre as massas cruas em bandejas metálicas
Pizzaria (Magnifc/Stockking/Reprodução)
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Brasil abre uma nova pizzaria a cada duas horas em 2026 Priorize VEJA no Google

Às vésperas do Dia da Pizza, comemorado em 10 de julho, o mercado brasileiro de pizzarias mantém o forno aceso. O país registrou a abertura de 1.990 novas pizzarias entre janeiro e maio de 2026, alta de 6,1% sobre o mesmo período do ano passado, quando foram inaugurados 1.875 estabelecimentos ativos.

O levantamento Panorama de Mercado 2026, da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), mostra que o setor abriu, em média, 398 pizzarias por mês, 13 por dia — ou uma nova casa a cada duas horas.

O desempenho reforça a trajetória de expansão vista em 2025, quando o Brasil ultrapassou a marca de 40 mil pizzarias em operação. No ano passado, o país encerrou o período com 40.332 estabelecimentos ativos, crescimento de 10,29% em relação a 2024. Ao todo, foram abertas 4.109 novas pizzarias, enquanto o número de fechamentos caiu ao menor patamar da última década.

Depois de um início de ano mais fraco, com janeiro e fevereiro abaixo do ritmo de 2025, o setor ganhou tração a partir de março. Naquele mês, foram abertas 461 pizzarias, mais de 100 acima das 355 inaugurações registradas em março do ano anterior. Abril teve 412 novas unidades e maio, 369. Somente entre março e maio, o país ganhou 1.242 pizzarias.

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Para Gustavo Cardamoni, presidente da Apubra, os dados indicam que o crescimento do setor deixou de ser um movimento pontual. “Os primeiros meses de 2026 mostram que o crescimento observado no ano passado não foi um movimento isolado. O mercado continua em expansão, mantém um ritmo consistente de abertura de novos negócios e demonstra que ainda existe espaço para empreender no setor de pizzarias”, afirma.

São Paulo segue como o maior polo do país, concentrando 28% das novas aberturas nos cinco primeiros meses do ano. Mas a expansão está cada vez mais espalhada. Minas Gerais e Santa Catarina aparecem na sequência, com 9% cada, seguidos por Rio de Janeiro (8%), Paraná (7%), Bahia (6%), Ceará (5%), Goiás (4%), Rio Grande do Sul (4%) e Pernambuco (3%).

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Na prática, quase três em cada quatro pizzarias abertas neste ano nasceram fora de São Paulo, sinal de que o crescimento do setor também avança sobre mercados regionais, especialmente em praças do Norte e do Nordeste.

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