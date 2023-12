Brasil abre mais de 1 milhão de empresas no 3º trimestre

A Contabilizei, escritório de contabilidade do Brasil, líder em abertura de empresas e gestão de CNPJs, faz periodicamente um levantamento no mercado, a partir de dados públicos da Receita Federal, para analisar o cenário de abertura de empresas no país. De acordo com o último balanço, no 3º trimestre do ano foram registrados 1 milhão de novos CNPJs, sendo que a categoria de MEIs (microempreendedores individuais) representou 73,7% deste montante (758 mil) e 26,3% correspondeu à não-MEIs, micros e pequenas empresas, empresas de grande porte, indústrias e agronegócio (270 mil).

São Paulo (307 mil) lidera entre os estados que mais abriram empresas, seguido de Minas Gerais (108 mil), Rio de Janeiro (84 mil), Paraná (74 mil) e Rio Grande do Sul (61 mil).