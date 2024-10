Bradesco Vida e Previdência cresce em contribuições e captação

A Bradesco Vida e Previdência alcançou resultados expressivos no segmento de Previdência Privada nos nove primeiros meses de 2024, com aumento de 16,7% na arrecadação e captação líquida positiva de 8 bilhões de reais, alta de 82% frente ao mesmo período de 2023, com saldo positivo em todos os meses do ano.

“Os números corroboram nossa percepção de que o brasileiro está cada vez mais preocupado e consciente em construir um planejamento financeiro de longo prazo. Refletem, também, a consistência da estratégia adotada ao longo dos últimos anos e a competitividade do nosso atual modelo, que combina a atuação de gerentes de relacionamento, especialistas de investimentos, plataformas especializadas de previdência e corretores, com uma grade de soluções bastante ampla e diversificada”, destaca Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.