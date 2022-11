Bradesco tem pior pregão desde 1998 e perde R$ 31 bi; concorrentes sentem

O Bradesco perdeu cerca de 31 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia. A queda na última sessão da bolsa de valores foi de 17,38%, a maior para o banco desde o início do Plano Real, em 1998. O preço das ações voltou para o patamar de outubro de 2020. Para se ter uma ideia, o prejuízo ultrapassa, sozinho, o valor de mercado de empresas como Assaí e CCR. A razão para tamanho nervosismo está no resultado trimestral do Bradesco. O banco lucrou 5,2 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022, uma cifra 22% abaixo do consenso de mercado. A leitura de algumas gestoras é de que a maré ruim não deve passar tão cedo.

Apesar do tombo nos papéis, a XP avalia que não é o momento de apostar no Bradesco. “Diante da perspectiva ainda bastante desafiadora pela frente, impactando os resultados do banco no curto prazo e da falta de catalizadores positivos relevante para a ação, mantemos uma visão mais cautelosa para o papel”, diz em relatório enviado a clientes. Itaú e Santander também sentiram os efeitos e amargaram baixas de 4% e 3%, respectivamente. O Radar Econômico apontou que a inadimplência foi a grande vilã dos números do Bradesco e ainda deve assombrar o banco por mais algum tempo.

Siga o Radar Econômico no Twitter