Bradesco Principal agora parte para cima da concorrência

O Bradesco Principal, segmento premium do banco, corre para fechar o ano com até 700 000 clientes — hoje tem 400 000. A expansão será impulsionada por novos escritórios, que devem cobrir todas as capitais até novembro. Mas o bônus fácil de converter clientes da própria base está perto do fim.

A próxima etapa do Bradesco Principal, que iniciará no ano que vem, será pescar clientes na concorrência. A ordem é formar gerentes com visão 360 graus e avançar sobre a alta renda fora de casa. “Na construção desses dois anos, olhamos para o Bradesco completo, mas vamos cada vez mais para o mercado”, diz Daniela Castro, diretora do segmento.