Bradesco ignora dívida de R$ 600 milhões em balanço

Com seu lucro em queda livre no ano passado, o Bradesco chegou a ampliar as provisões de cerca de 17 bilhões de reais para até 27,5 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano passado — para o cumprimento de obrigações de todo o ano —, afirmando ainda que a tendência do aumento de provisões deveria ser mantida para este ano. No balanço do terceiro trimestre, o Bradesco, porém, não realizou reservas para o cumprimento de uma dívida de 600 milhões de reais, revelada por VEJA, em um processo que envolve o banco e a construtora Montreal Engenharia, cuja falência foi decretada nos anos 1990.

No ano passado, a 9ª Câmara Cível do Rio, indeferiu recurso do banco Bradesco contra a decisão de que obrigou o banco a cumprir com a dívida milionária em segunda instância. De acordo com a sentença, beneficiou indevidamente de um acordo com a construtora e se apropriou de bens que deveriam ter sido destinados ao pagamento das dívidas trabalhistas e com o Fisco.

Depois da publicação da reportagem de VEJA, em outubro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) questionou o banco sobre a necessidade de possíveis provisionamentos — o que foi rechaçado pelo Bradesco na ocasião, ignorando determinação unânime da Justiça e a recomendação do Ministério Público Federal. A instituição financeira afirmou que, como o processo ainda está sob júdice, os valores devidos em eventual condenação ainda não poderiam ser mensurados. A comissão define, inclusive, o termo provisão como “passivo de prazo ou valor incertos”.

