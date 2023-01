Bradesco e Itaú sobem o tom contra controladores da Americanas

Duas das principais instituições financeiras do país, Itaú e Bradesco emitiram duras notas contra o posicionamento público de Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles publicado no fim de semana em que denota a responsabilidade pela situação da Americanas aos credores e afastam-se da ingerência sobre a tal “inconsistência” de mais de 40 bilhões de reais. “A governança contábil das empresas é atribuição exclusiva e não transferível da sua administração, inclusive Conselho de Administração”, diz o Bradesco.

“Não compactuamos com alegações que buscam criar narrativas para atribuir aos bancos qualquer responsabilidade sobre as práticas contábeis irregulares da empresa e, assim, desviar a atenção do problema central, ou seja, a falta de consistência dos números das demonstrações financeiras e as responsabilidades dos seus dirigentes sobre tal fato”, afirma o posicionamento. O Itaú segue a mesma linha: “É leviana a tentativa de atribuir aos bancos qualquer responsabilidade sobre as práticas contábeis irregulares da empresa”.

