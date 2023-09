Braço agrícola de empresa chinesa deixa o Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Braço agrícola do grupo chinês Pengxin, a Dakang está de saída do Brasil. A empresa colocou à venda as marcas Fiagril e Belagrícola, adquiridas por 1 bilhão de reais em 2017. O motivo alegado é a complexidade logística para o envio de grãos à China.

Antes da decisão de se desfazer da operação no Brasil, a Dakang tinha planos ambiciosos para o país. Ela queria entrar no mercado de frigorificos, dominado por JBS e Marfrig.