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Economia, Saúde

BP terceiriza hemodiálise à DaVita; pacientes relatam falhas na transição

Contrato transfere equipe, equipamentos e insumos da operação ambulatorial; empresas alegam sigilo sobre morte que abalou pacientes

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 11h00
Vista aérea de um complexo hospitalar moderno com prédios altos e brancos, um deles com o logotipo bp em roxo e rosa. Há uma avenida movimentada com carros e muitas árvores verdes, além de outros edifícios urbanos ao fundo, sob um céu azul claro
BP - Beneficência Portuguesa (Divulgação/Divulgação)
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A Beneficência Portuguesa de São Paulo entregou à DaVita a execução da hemodiálise ambulatorial, serviço que operava havia décadas e apresentava como referência de qualidade. A mudança ocorreu em 1º de julho e transferiu à terceirizada o fornecimento da equipe especializada, dos equipamentos e dos insumos necessários às sessões. A BP manteve a clínica, as licenças, o corpo médico e a responsabilidade pela jornada dos pacientes. Desde então, porém, pacientes ouvidos pela reportagem relatam desorganização, falhas de higiene e profissionais com dificuldade para operar equipamentos. Em reuniões gravadas, a própria gestão reconheceu “oportunidades de melhoria”, discutiu diferenças entre os protocolos das empresas e anunciou a incorporação de trabalhadores mais experientes.

O contrato amplia a presença da DaVita, uma das maiores redes de diálise do país, dentro de um dos principais hospitais privados de São Paulo. A transição ganhou contornos ainda mais sensíveis após a morte de uma paciente, episódio que abalou o grupo atendido no local. BP e DaVita não negaram o óbito, mas, alegando sigilo médico, não informaram suas circunstâncias; não há elementos que permitam relacioná-lo ao serviço prestado. As empresas também não divulgaram o valor e o prazo do contrato, o processo de escolha da terceirizada nem a redução de custos esperada. A BP afirmou que a parceria segue sua estratégia de contratar empresas especializadas para determinadas atividades assistenciais e de apoio.

A DaVita é o braço brasileiro da companhia americana DaVita Inc., com ações negociadas na Bolsa de Nova York e receita global de US$ 3,4 bilhões apenas no primeiro trimestre de 2026. No Brasil, segundo a própria empresa, a rede atende cerca de 28 mil pacientes, emprega 8 mil pessoas e possui mais de 125 unidades em 19 estados e no Distrito Federal, além de prestar serviços a mais de 300 hospitais. A companhia ampliou fortemente sua presença no país com a compra de clínicas e contratos de diálise da Fresenius, parte de um pacote regional de aquisições avaliado em US$ 300 milhões que consolidou a DaVita como a maior prestadora de serviços de diálise da América Latina.

A expansão colocou a companhia sob vigilância reforçada do Cade. Ao analisar a compra dos ativos da Fresenius e da Brasnefro, o órgão identificou elevada concentração em mercados locais de diálise crônica, inclusive em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa e Distrito Federal. A operação foi aprovada em abril de 2025, mas a DaVita teve de aceitar a venda de clínicas e contratos, a proibição temporária de novas aquisições no segmento em São Paulo e no Rio e a obrigação de comunicar ao Cade, durante cinco anos, operações realizadas no Brasil mesmo quando inferiores aos limites usuais de faturamento.

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A decisão de contratar da DaVita ocorre depois de a BP fechar 2025 com receita de aproximadamente R$ 2,47 bilhões, EBITDA de R$ 153,5 milhões e déficit líquido de R$ 84,7 milhões. A instituição vem destacando iniciativas de eficiência operacional, mas não afirmou que a terceirização da hemodiálise tenha sido motivada por economia de despesas.

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Na prática, o acordo estabeleceu uma divisão de responsabilidades. A DaVita fornece profissionais, máquinas e materiais e atua na operação ambulatorial. A BP conserva o controle institucional, a estrutura assistencial, os credenciamentos e a supervisão do serviço. A hemodiálise de pacientes internados continua sendo realizada integralmente pelo hospital.

Pacientes relatam falhas na transição

Quatro pacientes ouvidos pela reportagem, identificados por iniciais fictícias para preservar suas identidades, relatam que a transição foi marcada por desorganização, profissionais com dificuldade para operar equipamentos e problemas em procedimentos de rotina. As declarações foram apresentadas à BP e à DaVita, mas as empresas não responderam individualmente aos episódios.

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A.R., que faz tratamento na BP há vários anos, afirma ter visto seringas e gazes usadas deixadas sobre a bandeja destinada ao lanche. Também relata agulhas e luvas no chão, dificuldades na punção de fístulas e demora na administração de medicamentos. Segundo ela, pacientes chegaram a orientar profissionais sobre o funcionamento das máquinas.

C.M., com mais de uma década de experiência em hemodiálise, descreveu uma sessão na qual profissionais teriam demonstrado dificuldade para retirar ar do sistema e operar a bomba de heparina. O paciente afirma que apresentou dores no peito e na cabeça e que houve coagulação do circuito.

L.F. disse que seu próprio atendimento foi realizado por uma profissional experiente, mas descreveu o primeiro dia da transição como tumultuado. Segundo a paciente, houve dificuldades na identificação e acomodação de pessoas e insegurança diante da composição da nova equipe. “Nunca vi uma mudança tão mal planejada e tão mal executada”, afirmou outra paciente ouvida pela reportagem.

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Reuniões expõem ajustes após o início da operação

Anotações de uma reunião realizada em 18 de junho, produzidas por um dos participantes e sem assinatura da BP, registram que a nova equipe começaria a frequentar o salão nas duas semanas anteriores à mudança. Segundo o documento, representantes do hospital teriam assegurado que a equipe receberia acesso ao histórico clínico, seria treinada nos sistemas e códigos de emergência e manteria o padrão de atendimento. O registro também menciona a futura transferência à DaVita de atividades como farmácia, nutrição, psicologia, limpeza, enxoval e fornecimento de refeições.

Em reunião gravada em 9 de julho, oito dias depois do início do contrato, uma representante da gestão afirmou que a transição vinha sendo preparada havia mais de 90 dias, com treinamentos presenciais e on-line. Na mesma conversa, porém, reconheceu que o primeiro dia da operação apresentou “várias oportunidades de melhoria” e que a preparação poderia ter sido conduzida de maneira mais visível e próxima dos pacientes.

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A gravação mostra ainda a administração discutindo diferenças entre processos adotados pela BP e pela DaVita, inclusive na operação da bomba de heparina, e a necessidade de alinhar protocolos. A gestão tratou os problemas como uma “lição aprendida”, informou que profissionais mais experientes seriam incorporados às escalas e disse que o apoio de trabalhadores da BP seria mantido enquanto a operação não estivesse segura. Também foi reconhecido que a principal ruptura provocada pela transição ocorreu na confiança e na percepção de segurança dos pacientes.

Morte amplia insegurança entre pacientes

O episódio mais sensível foi a morte de uma paciente depois de uma intercorrência e de seu encaminhamento ao pronto-socorro, segundo os relatos. T.S., que a conhecia havia anos, afirma ter presenciado apenas parte da movimentação para atendê-la e diz que a paciente tinha histórico de quedas de pressão. Não há, até o momento, informação documental sobre a causa da morte nem elementos que permitam relacioná-la ao atendimento da DaVita. O caso, porém, chocou os pacientes e ampliou a insegurança em torno da transição.

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A morte foi comunicada à administração durante uma conversa gravada em 14 de julho, na qual um paciente afirmou que a mulher havia falecido naquela manhã e que seu pai providenciava o enterro. Representantes da gestão não contestaram a informação e disseram que a área de qualidade examinaria a jornada assistencial e prestaria esclarecimentos à família. A gravação não contém informações sobre a causa da morte nem qualquer admissão de falha por parte da BP ou da DaVita.

Empresas defendem planejamento da transição

Questionadas, BP e DaVita não negaram a ocorrência da morte, mas disseram que, por sigilo médico e respeito à família, não comentam casos individuais. Também não informaram quantas reclamações, intercorrências ou transferências ao pronto-socorro foram registradas desde o início do contrato.

A BP sustenta que a transição foi planejada e gradual, com integração das equipes, instalação de novos equipamentos, treinamentos e alinhamento de protocolos. Disse ainda que as manifestações recebidas estão sendo tratadas individualmente e que acompanha permanentemente o serviço. A DaVita afirmou manter protocolos baseados em evidências científicas e monitoramento contínuo dos indicadores clínicos.

As gravações confirmam que houve planejamento e treinamento antes da mudança, como sustentam as empresas. Mostram, contudo, que, já com o serviço em funcionamento, a gestão ainda ajustava protocolos, revia a composição das equipes, incorporava profissionais mais experientes e mantinha trabalhadores da BP como retaguarda para estabilizar a operação.

A DaVita também declarou que o acordo é uma prestação de serviços, sem aquisição de ativos, transferência de pacientes ou mudança de controle. Por isso, entende que o contrato não precisa ser notificado ao Cade e não contraria as restrições impostas pelo órgão na aquisição da Brasnefro e de ativos da Fresenius. A operação, portanto, não muda formalmente o controle da clínica, mas coloca sob responsabilidade da DaVita os recursos humanos, as máquinas e os insumos que sustentam seu funcionamento cotidiano.

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