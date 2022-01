Bons números nos EUA e preocupação com montadoras no Brasil pautam mercado

VEJA Mercado | Abertura | 7 de janeiro.

A criação de empregos nos Estados Unidos é o grande destaque do dia. Segundo uma estimativa da Refinitiv, o relatório que será divulgado nesta sexta-feira, 7, trará resultados positivos para os investidores, como a geração de 400 mil postos de trabalho nos EUA em dezembro, seguido de uma criação de 210 mil empregos em novembro, o que culminaria em números recordes para 2021. Há, no entanto, o risco de que o aumento no número de casos de Covid-19 no país atrapalhe a retomada em 2022. No Brasil, destaque para o anúncio da produção e venda de veículos pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea, que deve ser impactada pela crise de componentes que assola a indústria global. Além disso, chama atenção o veto de Jair Bolsonaro ao refinanciamento de dívidas de micro e pequenas empresas listadas no Simples Nacional, em uma clara vitória do ministro da Economia, Paulo Guedes, que era contrário à medida. No campo corporativo, a XP Investimentos está comprando o Banco Modal, enquanto a Petrobras pretende se desfazer de sua participação na petroquímica Braskem em fevereiro.

