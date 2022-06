Bomba-relógio deve explodir no próximo governo e faz Risco Brasil disparar

O Risco Brasil disparou quase 30% somente no decorrer do mês de junho. O índice que mede basicamente o perigo de se investir no país está em 281 pontos, o maior nível desde maio de 2020, quando os mercados ainda estavam em pânico pelo início da pandemia. Se o Risco Brasil é de 281 pontos, o investidor precisaria receber 2,8 pontos percentuais a mais em um título do que ele receberia no Tesouro americano, que é o índice de referência e considerado o mais seguro do mundo. Em outras palavras, não está muito vantajoso arriscar investir no Brasil.

Para alguns economistas, existe uma bomba fiscal que só deve explodir em 2023, no próximo governo. “O fiscal vai explodir, a conta vai vir e não vai fechar. Além dos gastos fora do teto que já estressam o mercado, ninguém sabe qual será o efeito da Selic no pagamento dos juros sobre a dívida da União. Existe uma bomba-relógio em todos os sentidos para a próxima gestão”, diz Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora. Nesta quarta-feira, 29, o novo texto da antiga PEC dos Combustíveis que prevê gastos adicionais de quase 40 bilhões de reais foi revelado e a bolsa brasileira amargou mais um pregão em queda.

