Bolsonaro vai mudar discurso sobre vacina. Veja o motivo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O presidente Jair Bolsonaro recebeu na semana passada um choque de realidade com uma saraivada de extensas pesquisas encomendadas por seus aliados, realizadas em todos os estados e que só levaram em consideração as respostas dos que dizem votar em Bolsonaro para presidente. As pesquisas mostraram que 59% dos que votam em Bolsonaro querem vacinar seus filhos. Cerca de 75% dos que votam em Bolsonaro querem o passaporte da vacina. Praticamente 100% dos que votam em Bolsonaro sabem que é o SUS que paga pela vacina. E mais de 60% dos que votam em Bolsonaro acham que a vacina é uma coisa boa.

No entorno do presidente, já se comemora o fato de que, desde sexta-feira, ele não fala mais de vacina e estão esperançosos que finalmente ele acredite em pesquisas. Quem participou da reunião em que os dados foram apresentados conta que pela primeira vez Bolsonaro não discutiu. As pesquisas mostraram ainda os dois temas que os eleitores acreditam que serão mais discutidos durante a eleição: vacina, em primeiro lugar, e economia, em segundo.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.