Bolsonaro usa discurso na ONU para vender feitos econômicos internamente

O presidente Jair Bolsonaro usou o púlpito da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos, para falar novamente com o público interno. Em seu discurso, o presidente reservou boa parte dos 15 minutos de fala para exaltar dados internos da economia que corroboram com o discurso da campanha de reeleição. Bolsonaro destacou a queda do preço dos combustíveis e a deflação registrada nos últimos dois meses. “Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer”, disse. “O desemprego caiu cinco pontos percentuais, chegando a 9,1%, taxa que não se via há sete anos. Reduzimos a inflação, com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 0,90 dólares”, discursou Bolsonaro.

Siga o Radar Econômico no Twitter