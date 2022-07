Bolsonaro tem informações privilegiadas sobre a Petrobras?

O presidente Jair Bolsonaro relatou a apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada que a Petrobras iria começar “a dar boa notícia” horas antes da estatal de petróleo anunciar a redução de 4,9% dos combustíveis nas refinarias nesta terça-feira, 19. “Acho que a Petrobras vai achar seu rumo agora, com novo presidente”, afirmou. A fala reforça a suspeita de que o presidente detenha informações privilegiadas sobre o ciclo de aumentos ou quedas nos preços dos combustíveis. Não é a primeira vez que Bolsonaro indica saber de antemão dos movimentos acerca da política de preços da Petrobras — o que já causou, inclusive, questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em dezembro, a CVM abriu o terceiro processo contra o mandatário para apurar as declarações dele em torno da política de preços da Petrobras depois de Bolsonaro afirmar que a empresa começaria um ciclo de redução no preço do combustível. Na ocasião, a Petrobras afirmou que “não antecipa decisões de reajuste”. Anteriormente, em novembro, o presidente havia afirmado que a empresa aumentaria os valores da gasolina, do etanol e do diesel, dando a entender que teria acesso a informações privilegiadas — o que não é condizente com o cargo que Bolsonaro ocupa. “A Petrobras anuncia, isso eu sei extraoficialmente, novo reajuste em 20 dias”, afirmou na ocasião.