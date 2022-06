Bolsonaro, petróleo e recessão levam bolsa ao pior mês desde março de 2020

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 30 de junho.

O índice Ibovespa derreteu quase 12% em junho, a maior queda mensal desde março de 2020, no começo da pandemia. A inflação e os juros assombravam o mercado já há algum tempo, mas a novidade, agora, é um risco maior de recessão global justamente por causa do aperto monetário. Para piorar, o risco fiscal disparou no Brasil em função dos planos do presidente Jair Bolsonaro e de sua equipe de criar novos benefícios sociais que devem furar o teto de gastos. O tombo do Ibovespa, a disparada do dólar e a inédita queda mensal do petróleo em sete meses são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 30.

