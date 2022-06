Bolsonaro não tem como garantir repasse de desconto dos combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro tem mostrado constantemente em seus discursos a preocupação em garantir que a redução do ICMS que virá dos projetos que estão correndo no Congresso Nacional chegue ao consumidor. Mas o governo não tem encontrado alternativas para garantir esse repasse do desconto. Bolsonaro pediu a Agência Nacional do Petróleo uma medida para fiscalizar os preços e já ouviu que a ANP não controla preços. Outra alternativa seria o Cade, mas também o conselho de defesa econômica não tem como obrigar os repasses. Isso porque mesmo com o ICMS baixando, os donos de postos de combustíveis, por exemplo, podem ter aumento de outros custos. E no fim das contas, pode ser que o preço fique como está.

