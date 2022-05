Bolsonaro muda ministro em meio à venda da Eletrobras e alta de preços

VEJA Mercado | Abertura | 11 de maio

O agora ex-ministro Bento Albuquerque deixou o ministério de Minas e Energia de forma inesperada na madrugada desta quarta-feira, 11. No seu lugar assume Adolfo Sachsida, que era assessor especial de Paulo Guedes. Sachsida é economista e não tem experiência direta no setor de energia, mas no ministério da economia esteve ligado ao processo de privatização da Eletrobras. O processo de venda está no TCU e, no momento, precisa resolver a situação da Santo Antônio Energia, que precisa de uma capitalização urgente para pagamento de uma arbitragem. Além disso, Sachsida assume em meio à pressão do presidente Jair Bolsonaro para que o lucro da Petrobras seja reduzido para evitar novos reajustes de combustíveis. Os analistas não acreditam, no entanto, que o novo ministro seja intervencionista. Pelo contrário, ele se mostrava a favor da política de preços da empresa.

Outro assunto delicado para o ministério no momento é o aumento das tarifas de energia elétrica, na média em 20%. Os aumentos têm sido autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e estão salgados por conta do acionamento das térmicas no ano passado para evitar que a crise hídrica levasse a um apagão no país. O Congresso tenta, por meio de um decreto legislativo, suspender esses reajustes. A mudança de ministros, portanto, pode afetar expectativas em relação a ações da Eletrobras, Petrobras e elétricas em geral. Não será fácil a vida de Sachsida no governo.

Outro assunto quente do dia é a inflação. Os futuros americanos sobem nesta manhã antes de os dados serem divulgados nos Estados Unidos. No Brasil, o IBGE divulgou que o IPCA subiu 1,06% em abril, um pouco acima das expectativas do mercado.

