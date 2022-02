Bolsonaro manda perguntar no Posto Ipiranga e Faria Lima protesta

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O presidente Jair Bolsonaro aceitou o convite para participar do evento anual do BTG Pactual, que desta vez convidou os presidenciáveis para participar da conferência. Mas Bolsonaro, que participou remotamente, deixou a plateia incomodada quando passou a palavra para o ministro Paulo Guedes em perguntas sobre emprego, reformas, OCDE e inflação. A plateia nem disfarçou e deu para ouvir o burburinho de protestos. Ninguém queria ouvir o Posto Ipiranga, que inclusive já tinha palestrado longamente no dia anterior. Além disso, a plateia sabe que dificilmente Guedes irá ser mantido num eventual novo governo.

Além de Paulo Guedes, Bolsonaro se apresentou ao evento ao lado de Ciro Nogueira e ainda com uma tela extra em que Tarcísio Gomes de Freitas também participava. Entre os presidenciáveis que estão à frente na pesquisa, Lula foi o único que não aceitou participar do evento.



