Bolsonaro já recebeu R$ 175 mil em doações para a campanha; Lula, R$ 300

Em busca da reeleição como presidente da República, o candidato Jair Bolsonaro (PL) dá banho no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pelo menos um aspecto durante a largada da campanha eleitoral. Até esta quarta-feira, 24, o atual presidente recebeu 175 mil reais em doações de pessoas físicas contra apenas 300 reais para Lula. Entre os doadores de Bolsonaro, o maior aporte vem dos pecuaristas Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e Sergio Cardoso de Almeida Filho. Cunha doou 60 mil reais e Almeida Filho, 30 mil reais.

O petista, por sua vez, recebeu uma única doação de 300 reais. O aporte veio do ex-assessor do PT Usiel Rios. Em relação ao total de recursos disponíveis para a campanha, disponibilizados pelos partidos, Lula supera em Bolsonaro com folga. Até agora, o petista recebeu mais de 66 milhões de reais do diretório do PT para o pleito, enquanto Bolsonaro recebeu “apenas” 5 milhões de reais do PL. Já Ciro Gomes (PDT) recebeu 1 mil reais em uma doação e Simone Tebet (MDB) ainda não teve registro de doações de pessoas físicas.

