Bolsonaro indica Sachsida para o conselho de Itaipu Binacional Ele ocupará o posto de Rodrigo Limp, presidente da Eletrobras que renunciou ao cargo de conselheiro Por Victor Irajá Atualizado em 18 jul 2022, 15h59 - Publicado em 18 jul 2022, 15h55

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, vai exercer o cargo de conselheiro da Itaipu Binacional. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 18. O salário de Sachsida será de 27 mil reais, vencimentos que acumulará aos de ministro, de mais de 30 mil reais. Ele ocupará o posto de Rodrigo Limp, presidente da Eletrobras que renunciou ao cargo de conselheiro de Itaipu Binacional. O movimento reitera uma tendência do governo de Jair Bolsonaro de concentrar assuntos relacionados a energia nas mãos de aliados do ministro da Economia, Paulo Guedes. Sachsida era assessor especial de Guedes até a demissão do ex-ministro Bento Albuquerque do posto em Minas e Energia.