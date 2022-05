Bolsonaro fala em Constituição ao fazer nova ameaça a Petrobras 

Antes mesmo de a Petrobras anunciar um lucro de 44,5 bilhões de reais, no primeiro trimestre, que aumentou 3.500%, o presidente Jair Bolsonaro fez uma live dizendo já saber que o lucro seria exorbitante. “É um estupro”, disse ele. E fez novas ameaças, desta vez com a Constituição. Ele disse que está previsto o papel social das empresas estatais e sociedades de economia mista. Além disso, Bolsonaro diz que o mundo está em guerra e isso já seria motivo para a empresa reduzir suas margens de lucro. O presidente deu pistas dos motivos de estar se mostrando tão indignado com o lucro da empresa. Ele começou a falar do assunto durante em sua live de quinta-feira mencionando uma pesquisa, sem especificar qual, que diz que 70% das pessoas são favoráveis que o governo interfira na empresa. Bolsonaro voltou com as velhas ameaças, inclusive dizendo mais uma vez que o presidente da Petrobras ganha 210 mil reais por mês, os diretores ganham 110 mil reais por mês, e que estariam preocupados só com os salários e bônus.

A empresa acabou de mudar a diretoria e o novo presidente, José Mauro Coelho, tem dito que o presidente já entendeu que não pode mexer nos preços da empresa. Bolsonaro disse que não manda na empresa, mas em tom autoritário ordenou: “Petrobras, estamos em guerra. Petrobras não aumente mais o preço dos combustíveis.” Bolsonaro insistiu diversas vezes no argumento de estarmos em tempos de guerra e que o povo quebraria com um novo aumento. Se é uma ameaça eleitoral ou um teatro eleitoral só o tempo dirá.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.