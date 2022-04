Bolsonaro e o embate com o STF. Jerome Powell e os juros americanos

VEJA Mercado | Abertura | 22 de abril

Os investidores voltam do feriado, nesta sexta-feira sanduíche, atentos à decisão de Bolsonaro de dar o perdão da pena ao deputado Daniel Silveira, condenado por ameaçar os ministros do Supremo, menos de 24 horas depois da decisão do Supremo. O indulto pode desencadear uma crise institucional? Vai influenciar as eleições? São as respostas que os investidores buscam.

Mas ainda há mais notícias para digerir nesta sexta-feira como o presidente do Fed, o banco central americano, dizendo que uma alta de 0,5 ponto percentual dos juros americanos está “sobre a mesa”. Em evento do Fundo Monetário Internacional durante o feriado, Jerome Powell, disse que controlar a inflação é essencial. No mercado internacional, os índices futuros e as bolsas na Europa operam em queda.

