Bolsonaro corre atrás dos pobres, mas Auxílio Brasil não paga nem a comida

Uma extensa reportagem publicada no jornal americano Washington Post neste domingo, 6, à noite traz um retrato de como o presidente Jair Bolsonaro está correndo atrás dos votos dos pobres, especialmente no Nordeste, mas como será difícil conseguir estes votos já que está muito difícil ser pobre no Brasil. O Auxílio Brasil, por exemplo, mal paga a comida do mês. Além disso, o jornal identificou que nordestino não gosta de Bolsonaro, especialmente por suas atitudes profanas. O repórter do jornal esteve em Sertânia, Pernambuco, e na conversa com 30 pessoas, a maioria dependente do Auxílio Brasil, apenas 3 diziam votar em Bolsonaro. O retrato mais interessante é de um senhor que diz que é muito grato a Bolsonaro pelo aumento do valor do Auxílio Brasil, mas na época do Lula eles compravam carros. Nem as três viagens do presidente prometendo obras de infraestrutura na região foram suficientes para cativar o eleitor de Sertânia.

