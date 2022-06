Bolsonaro chama Fachin de comunista e diz que não vai aceitar suas ordens

Sem conseguir domar a inflação, o presidente Jair Bolsonaro está aumentando a cada dia o tom contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Em evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro por volta do meio-dia desta quarta-feira, 8, Bolsonaro disse que o ministro Edson Fachin é leninista, comunista e que por ele ser ex-advogado do MST não tem isenção. Portanto, o presidente disse que não vai respeitar suas ordens. Alguns dos presentes ao evento dizem que o presidente estava ‘on fire”, contando fofocas e disse-me-disse para dizer que Lula é imoral. Ainda foi ao evento acompanhado de Daniel Silveira, o deputado federal carioca que foi agraciado com o indulto do presidente.

