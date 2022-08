Bolsonaro cancela ida à Fiesp e participação em evento com empresários

O presidente Jair Bolsonaro cancelou a participação em um jantar com empresários envolvidos com o grupo Esfera Brasil, de João Camargo, marcado para o dia 11 de agosto — no mesmo dia, está marcado o evento de assinatura do manifesto pela democracia na Universidade de São Paulo (USP). O presidente ainda deve comparecer a uma reunião com Camargo, mas ainda não há nova data para o encontro. No mesmo dia, Bolsonaro também faria-se presente em um encontro marcado na Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, que vem marcando eventos com os presidenciáveis. A confirmação de Bolsonaro com a Fiesp já havia sido marcada por dificuldades — graças à relação conturbada com o presidente da Fiesp, Josué Gomes, filho do vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente foi o último a confirmar com a instituição. Membros da campanha avaliam que não há clima para o encontro com a Fiesp depois da carta articulada pela federação em defesa da democracia. O Planalto entendeu ser um recado direto ao presidente.