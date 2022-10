“Bolsonarismo veio para ficar”, diz Goldman Sachs

Atualizado em 5 out 2022, 15h34 - Publicado em 5 out 2022, 14h32

Por Victor Irajá Atualizado em 5 out 2022, 15h34 - Publicado em 5 out 2022, 14h32

O banco americano Goldman Sachs escreveu, em relatório para seus clientes enviado nesta quarta-feira, 5, que o bolsonarismo “veio para ficar” e que candidatos ligados ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL) “conseguiram algumas surpresas de alto nível e, no geral, tiveram um desempenho significativamente melhor do que o esperado nas corridas para governos estaduais, Câmara e Senado”. “O congresso bicameral tornou-se mais polarizado e, em geral, mais conservador e de centro-direita. Isso pode limitar o escopo de políticas potencialmente mais extremas e heterodoxas”, diz o banco. “De forma significativa, mesmo que o presidente Bolsonaro acabe perdendo o segundo turno, o bolsonarismo como filosofia política e identidade ganhou raízes mais profundas nesta eleição”, diz o banco.

Segundo o Goldman Sachs, a direção do mercado provavelmente seguirá em função dos sinais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em direção ao centro e a gestão da política econômica de um eventual novo governo Lula. O banco aponta a definição de cargos-chave no gabinete — em primeiro lugar, quem lideraria o Ministério da Fazenda — e um “esboço mais preciso” para as principais propostas de política “ainda vagamente formuladas”, como a reforma tributária, a âncora fiscal para substituir o teto de gastos e possíveis mudanças na reforma trabalhista.

Siga o Radar Econômico no Twitter