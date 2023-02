Bolsas juntam os cacos depois de golpe difícil de engolir

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, abrem o dia em leves altas na manhã desta quinta-feira, 23. Os investidores juntam os cacos depois de um dia de grande prejuízo no Brasil e no mercado internacional. O Ibovespa, a título de exemplo, fechou em forte queda de 2%. O cenário macroeconômico de inflação pressionada e risco de alta de juros não mudou, mas os índices corrigem parte das perdas dos últimos dias. As commodities voltam a subir depois de seis dias consecutivos de perdas. No Brasil, o mais recente baque é a suspensão das exportações de carne bovina para a China em razão de um caso de “vaca louca” confirmado no Pará. Além disso, estão no radar dos investidores a divulgação da segunda leitura do PIB americano no quarto trimestre de 2022 e também as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na reunião do G-20, grupo das 20 maiores economias do mundo.

