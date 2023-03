Bolsas juntam os cacos à espera do temido “round 2” de Jerome Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, volta a falar ao Congresso local nesta quarta-feira, 8. Na véspera, o “homem dos juros” estremeceu os mercados do mundo inteiro ao avisar que o Fed deve aumentar os juros de forma mais agressiva do que esperava para conter a inflação. Juros mais altos na maior economia do mundo significam que os títulos de renda fixa vão ficar mais rentáveis, o que provoca uma fuga de dólares das outras economias para os EUA. O termômetro em tempo real FedWatch já considera maior as chances de um aumento de 0,5 ponto percentual nos juros americanos em vez do aumento de 0,25 ponto percentual esperado anteriormente. Nos mercados, as bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americano e brasileiro, juntam os cacos e negociam em leves altas na manhã desta quarta-feira. No Brasil, as atenções se voltam para os desdobramentos e avanços da nova âncora fiscal do país e da reforma tributária.

