Bolsas internacionais sobem otimistas com Putin

VEJA Mercado | Abertura| 11 de março.

As bolsas pelo mundo sobem na manhã desta sexta-feira com um certo otimismo depois que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que as conversas com a Ucrânia estão sendo positivas. Mas a volatilidade segue firme nos mercados. O petróleo está sendo negociado na faixa dos 111 dólares, um alívio depois de ter batido 140 dólares na noite de domingo.

No Brasil, os investidores começam a fazer as contas dos projetos de combustíveis aprovados no Senado e que irão agora para a Câmara dos Deputados. Um dos projetos cria um fundo de estabilização que poderá custar caro demais, a depender da forma como for feito. O outro projeto, que muda forma de cobrança de ICMS sobre combustíveis, traz dispositivos que permitem Bolsonaro furar o teto de gastos. Outro dado importante no mercado brasileiro é o do IPCA de fevereiro. Os dados divulgados mostram que a inflação atingiu 10,54% em 12 meses, um pouco acima das expectativas de mercado. É a maior inflação desde 2015. Além disso, outra preocupação é com os caminhoneiros que começam a parar de rodar nesta sexta-feira por conta do aumento de 25% do óleo diesel. Eles dizem que só vão rodar se o preço do frete subir.

