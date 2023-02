Bolsas entram em alerta após resposta da China aos EUA sobre ovnis

A China respondeu os Estados Unidos depois da derrubada de quatro objetos voadores não identificados pelos americanos na última semana. Até o momento, apenas um teve sua procedência revelada. O exército americano diz ter derrubado um balão chinês que seria um dispositivo espião projetado para coletar informações sensíveis. Nesta segunda-feira, 13, o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin, pediu a jornalistas que “procurem a parte americana”. “Apenas no último ano, balões americanos sobrevoaram a China mais de 10 vezes sem qualquer autorização”, acusou. No mercado, os investidores entram em alerta por uma suposta piora nas relações entre China e Estados Unidos. Os principais índices asiáticos fecharam os pregões em queda nesta segunda, enquanto os futuros americanos negociam sem direção definida. Uma nova escalada no histórico conflito geopolítico deve elevar as incertezas no mercado.

No Brasil, o mercado deve repercutir o novo Boletim Focus divulgado pela manhã. As projeções do mercado para a Selic subiram de 12,5% para 12,75% em 2023, além de terem sido reajustadas para 10% em 2024. As expectativas de inflação também subiram em ambos os períodos. O movimento reflete o aumentos nas incertezas em relação às metas de inflação do país. O Conselho Monetário Nacional (CMN), composto pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pelos ministros da Fazenda e do Planejamento, Fernando Haddad e Simone Tebet, respectivamente, deve se reunir nesta semana para discutir o tema.

Siga o Radar Econômico no Twitter