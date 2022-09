Bolsas ensaiam alta após tensão no Reino Unido, mas eleição exige cautela

Depois de cinco sessões consecutivas no negativo, os futuros das bolsas americanas apontam para altas de 1% na manhã desta terça-feira, 27. As bolsas europeias e asiáticas já abriram e também negociam no positivo depois do pacote de estímulos fiscais do Reino Unido, que deve custar 45 bilhões de libras, cair como uma bomba no mercado na última segunda-feira, 26. No Brasil, o Ibovespa tombou 2% na segunda e o dólar comercial disparou para seus maiores níveis desde o final de julho. Por aqui ainda, o clima é de cautela pela proximidade do primeiro turno das eleições e os investidores estão atentos a qualquer passo dos dois presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Por falar em pesquisas, os economistas evitam cravar um resultado, mas ainda trabalham com a probabilidade maior de um eventual segundo turno, apesar do recente crescimento de Lula nas pesquisas. “No caso da amplitude apontada pelo Ipec, é crescente a possibilidade de Lula retomar o poder no primeiro turno. Avaliamos que tal cenário ainda deve ser considerado de cauda, preponderando a probabilidade de ocorrência de um segundo turno”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Siga o Radar Econômico no Twitter