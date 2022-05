Bolsa sobe quase 4% em maio. O que esperar para junho?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 31 de maio.

O mês de maio acabou para o mercado financeiro e o Ibovespa acumulou uma alta de 3,32% nesses últimos 30 dias, após uma queda de quase 10% em abril. Ainda assim, um gosto amargo ficou na boca dos investidores depois de uma nova troca de presidente na Petrobras e de mais ameaças de interferências na política de preços e no estatuto da companhia. Para o mês de junho, a tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e os acionistas da empresa deve se acirrar com a proximidade das eleições e as recentes altas do petróleo, mas a privatização da Eletrobras deve deixar o mercado eufórico caso tudo saia conforme planejado. O resumo do mês de maio e a expectativa para junho são os assuntos do VEJA Mercado de hoje.

