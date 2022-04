Bolsa sobe, mas tem gente que não bota muita fé nessa alta

O Ibovespa fechou em leve alta de 0,52%, aos 109.918 pontos, só que a tendência dos últimos dias não impõe muito otimismo a alguns analistas. O avanço de hoje se deve às ações de Vale e Petrobras, as duas maiores empresas do índice e que divulgaram números relativos ao primeiro trimestre. Enquanto a mineradora revelou um lucro acima da estimativa do mercado, a petrolífera mostrou que sua produção veio em linha com a estimativa do mercado. Ambas fecharam em altas de 2,47% e 0,88%, nessa ordem. “Houve uma boa repercussão com os números, mas nada que mude a trajetória do índice no curto prazo. A guerra não acabou, a inflação está pegando, os juros devem subir e, agora, o estrangeiro está sacando uma parte do dinheiro que ele colocou na bolsa”, avalia Pedro Galdi, analista da Mirae Asset. Em abril, os saques de investidores externos somam pouco mais de 4 bilhões de reais, enquanto no acumulado do ano o saldo é positivo em 61 bilhões. Já o dólar fechou em queda de 0,55% nesta quinta-feira, 28, cotado a 4,940 reais.

