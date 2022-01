Bolsa sobe e tenta ganhar tração no final do ano após turbilhão de emoções

VEJA Mercado | Fechamento | 16 de dezembro.

Passada a PEC dos precatórios, as reuniões do Copom, o Auxílio Brasil e as decisões do Fed, a bolsa tem 15 dias para encerrar o caótico 2021 e mergulhar de cabeça nas eleições de 2022, se é que já não mergulhou — sem falar na incerteza ômicron que assombra os mercados. Em uma sessão volátil, o Ibovespa fechou em alta de 0,83%, a 108.326 pontos, e os analistas acreditam que o fim de ano deve ser positivo para os investidores. “Nada de euforia, mas o receio em cima da decisão do Fed passou. Os precatórios também. Os fatores que ainda poderiam deteriorar o cenário doméstico foram ultrapassados, e devemos observar um Ibovespa em tendência de alta até o final do ano”, avalia Rodrigo Friedrich, chefe de renda variável da Renova Invest.

Quem impulsionou os ganhos nesta quinta-feira foram o setores de siderurgia e mineração. A produção de aço na China cresceu 12% na primeira metade de dezembro em relação a novembro e o minério de ferro subiu 3,4% em Singapura, a 116 dólares a tonelada. CSN e Vale fecharam em altas de 6,2% e 3,8%, respectivamente. Americanas subiu 8,6% em expectativa a reorganização societária da companhia — o banco americano Goldman Sachs projeta maior liquidez para o papel a partir de 21 de janeiro, quando as duas ações de Americanas serão incorporadas. Ainda na esteira das altas, o setor de saúde apresentou expressiva valorização após a aprovação, pelo Cade, da fusão entre Intermédica e Hapvida, que fecharam em altas de 4% e 2,1%, respectivamente.

No lado das baixas, novamente as empresas ligadas à tecnologia. “Essas empresas precisam sempre tomar recursos no mercado, e as operações vão ficar mais caras com a alta de juros. É inevitável”, pontua Friedrich. Méliuz e Banco Inter fecharam em quedas de 7,6% e 7,5%, respectivamente. O dólar fechou em queda de 0,51%, a 5,680 reais. O Banco Central leiloou 830 milhões de dólares no mercado à vista no meio do dia.

Leia mais em: Cade abre a porteira e provoca sobe e desce nas ações de saúde

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.