Bolsa sobe e dólar cai com petróleo e commodities nas alturas

VEJA Mercado | Fechamento | 2 de março.

Há uma semana, o presidente russo, Vladimir Putin, iniciava uma guerra ao autorizar uma invasão ao território ucraniano. De lá pra cá, o que vimos foram as commodities disparando para níveis elevadíssimos e a bolsa brasileira subindo. Nesta Quarta-feira de Cinzas não foi diferente. O Ibovespa só abriu às 13h por causa do feriado, e negociou em alta desde então. No fim do dia, a valorização foi de 1,80%, aos 115.173 pontos. O dólar, que subiu no primeiro dia de guerra, cai desde então. Hoje, a queda foi de 0,99%, a 5,107 reais. A B3 revelou nesta quarta-feira que os estrangeiros injetaram mais de um bilhão de reais na bolsa brasileira no primeiro dia de guerra.

Petrolíferas como 3R Petroleum, PetroRio e a estatal Petrobras subiram 13,4%, 9,1% e 2,1%, respectivamente. O petróleo brent disparou 8,7%, a 114,1 dólares o barril. Siderúrgicas e mineradoras como CSN, Vale e Gerdau fecharam em altas de 8,1%, 7,9% e 6,5%, nessa ordem. Isso porque o minério de ferro já acumula uma valorização de quase 10% desde o último dia 25, na casa dos 145 dólares a tonelada no porto chinês de Qingdao.

No lado das baixas, as aéreas e as empresas de turismo ainda sofrem pois o cenário de normalização na região dos conflitos ainda é incerto para esses setores. Empresas como Gol, CVC e Azul fecharam em quedas de 3,1%, 2,6% e 1,8%, nessa ordem.

