Bolsa russa tem maior queda desde crise de 2008 na iminência de uma guerra

Os dois maiores índices acionários da Rússia afundaram como nunca nesta segunda-feira, 21. O MOEX, maior índice da bolsa de Moscou, e o RTSI, que contempla as 50 maiores ações do país, fecharam em quedas de 10,50% e 13,80%, nessa ordem, naquelas que são as maiores quedas diárias desde a crise econômica de 2008, segundo a consultoria americana Refinitiv. Em outras palavras, os russos passaram a considerar reais as chances de uma guerra e eventuais sanções diplomáticas à Rússia. Em semanas de notícias sobre o aumento das tensões na Ucrânia, as bolsas russas ainda não tinham respondido dessa forma.

A aversão ao risco tomou conta dos investidores russos depois da informação de que os Estados Unidos estariam preparando um pacote de sanções que, dentre outras medidas, proibiria as instituições financeiras americanas de processar transações para grandes bancos russos caso o país invada a Ucrânia, de acordo com a agência Reuters. No último fim de semana, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu impedir as empresas russas de levantar dinheiro nos mercados do Reino Unido em caso de invasão.

Para piorar o clima, os russos alegam que destruíram dois veículos militares ucranianos que supostamente entraram em território russo, naquele que teria sido o primeiro confronto direto entre as duas forças armadas. Os índices Dax, de Frankfurt, e CAC 40, de Paris, caíram mais de 2%, enquanto o mercado norte-americano está fechado em função de um feriado. O iminente cenário de guerra está cada vez mais precificado pelos investidores.

