Bolsa nem sobe e nem desce, mas não faltou emoção para Oi e Bradesco

VEJA Mercado | Fechamento | 9 de fevereiro.

A bolsa de valores ainda não saiu do lugar nesta semana, mas assunto não tem faltado para os investidores. Depois de repercutir as incertezas da PEC dos Combustíveis, hoje foi dia de voltar os olhos para duas empresas: Oi e Bradesco. A primeira teve a venda para Claro, Vivo e Tim aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em votação que terminou empatada, mas com voto de minerva do presidente do órgão que liberou o processo. As ações, que chegaram a afundar mais de 10% no início da sessão, zeraram as perdas e chegaram até a negociar no azul, mas fecharam em queda de pouco mais de 1%. “A venda da Oi era dada como certa pelo mercado, que se surpreendeu com tamanhos obstáculos. Ainda é preciso o aval da Anatel, mas, agora, estão todos ressabiados com os rumos dessa história”, avalia Alexandre Brito, sócio da Finacap Investimentos. O volume de negócios da companhia foi de 726 milhões de reais hoje, quase seis vezes mais do volume registrado ontem, 8.

Já o Bradesco fechou em queda de 8,58%. O resultado do quarto trimestre do banco foi preocupante e revelou alguns desafios setoriais para 2022. Os números contaminaram o Itaú, que caiu 4% e apresenta seus resultados amanhã, 10, além de terem freado o Ibovespa, que ainda assim fechou em leve alta de 0,20%, aos 112.461 pontos. As estatais Eletrobras e Petrobras atenuaram o cenário de baixa ao subirem 2,53% e 0,40%. O Tribunal de Contas da União promete se reunir no próximo dia 15 para voltar a discutir a privatização da empresa de energia elétrica. Nada disso abala o dólar, que segue caindo. A moeda americana desafiou mais uma vez o mercado financeiro e fechou em queda de 0,64%, a 5,226 reais. No acumulado do ano até a última segunda-feira, 7, os estrangeiros injetaram 39 bilhões de reais na bolsa brasileira.

