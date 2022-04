Bolsa não surfa nas commodities. De quem é a culpa?

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 10/04 a 14/04.

A guerra entre Rússia e Ucrânia não dá qualquer sinal de que vai chegar ao fim e as commodities permanecem extremamente voláteis. Esta semana em específico foi importante porque além da guerra, a China começou a flexibilizar os lockdowns e o mercado largou a tese de que a demanda pelas matérias-primas fosse cair. O petróleo brent avançou 10% e agora está cotado a 111 dólares o barril, enquanto o minério de ferro andou de lado, mas a atual cotação de 155 dólares a tonelada é considerada alta.

A diferença é que desta vez as empresas brasileiras não surfaram na onda das commodities como foi no início da guerra. O Ibovespa recuou 2,25% no acumulado da semana, a 116.181 pontos, e o culpado podem ser os estrangeiros. Ao contrário do que aconteceu até o último mês de março, o investidor estrangeiro não parece tão empolgado em colocar dinheiro na bolsa. No acumulado de abril, os gringos sacaram 1,5 bilhão de reais da bolsa de valores. Ainda que o saldo do ano esteja positivo em mais de 60 bilhões de reais, essa virada de chave fez a bolsa fechar a segunda semana consecutiva no vermelho. Já o dólar teve uma leve queda de 0,26% no período, cotado a 4,696 reais.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.