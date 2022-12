Bolsa joga a toalha após mudança nas estatais e Petrobras afunda 10%

VEJA Mercado em vídeo | 14 de dezembro.

O mercado jogou a toalha. Depois de a Câmara dos Deputados aprovar uma mudança importante na Lei das Estatais para blindar as escolhas do presidente eleito Lula para a chefia das empresas públicas, as ações da Petrobras afundam 10%. O estrago só não é pior por uma decisão importante do banco central americano que refletiu no mercado brasileiro. O clima de frustração entre os gestores e a empresa que começa a despontar como “queridinha” em detrimento da Petrobras são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 14.

Siga o Radar Econômico no Twitter