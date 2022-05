Bolsa ignora Bolsonaro e só quer saber do show de dividendos da Petrobras

As ações da Petrobras sobem mais de 3,5% na tarde destas sexta-feira, 6, figurando entre as maiores altas do Ibovespa. E de um Ibovespa que opera no negativo, diga-se de passagem. Os investidores ignoraram ameaças de Bolsonaro que ontem exigiu que a Petrobras reveja seus lucros. Eles só pensam no que alguns analistas estão chamando de “show de dividendos” da empresa. A Petrobras vai distribuir mais de 48 bilhões de reais em dividendos em um retorno de 12%. Os analistas do Itaú BBA lembram que a Petrobras está negociando com grande desconto em relação aos pares globais em função justamente do ano eleitoral. Mas dizem que mesmo assim, a empresa continuará com fortes resultados nos próximos trimestres.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.