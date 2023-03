Bolsa fica estável à espera de âncora fiscal e temendo juros nos EUA

VEJA Mercado em vídeo | 9 de março.

O mercado acompanha com bastante atenção os passos do governo para formular o novo arcabouço fiscal do país. A fórmula está pronta e passa por discussões e debates dentro do governo. No mercado, a expectativa é grande, mas a euforia deu lugar a cautela. O temor de mais juros nos EUA pesa na balança e a bolsa negocia estável. Os planos do governo para o nova âncora fiscal e os fatores americanos que ligam o sinal de alerta nos investidores são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 9.

