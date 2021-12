Bolsa fecha quase no zero a zero. Emoção só com a GetNet e Alliar

VEJA Mercado | Fechamento | 22 de dezembro.

Sem outra agenda no horizonte, a bolsa brasileira acabou repercutindo o Orçamento de 2022 e fechou no marasmo com uma queda de 0,24% aos 105 mil pontos. Para as ações mais relevantes do Ibovespa, como Petrobras e Vale, este também foi um dia sem grandes variações com quedas de 0,14% e 0,54%.

“A aprovação do Orçamento de 2022 pelo Congresso fez com que a Bolsa brasileira caísse nesta quarta-feira e se descolasse do exterior. Neste momento de fim de ano e recesso parlamentar não temos catalisadores que possam ajudar a impulsionar o mercado nos próximos dias”, de acordo com o sócio-fundador da gestora 3R Investimentos, Tomás Awad.

No meio do marasmo, as ações GetNet, a empresa de maquininhas do Banco Santander, dispararam e subiram mais de 23% depois que a empresa anunciou pagamentos de juros de capital próprio. Já na outra ponta quem derreteu foi a Alliar, empresa de laboratórios de diagnósticos que foi comprada pelo Tanure. A oferta fechada com o bloco de controle nesta quarta-feira, 22, dá margem para deixar os minoritários de fora do negócio.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.