Bolsa Família fora do teto por quatro anos é o mais provável, diz Randolfe

Apesar de defender que o principal programa de transferência de renda do país fique fora do teto permanentemente, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) admite que isso não deve se concretizar. A declaração do senador se deu nesta segunda-feira, 21. “O texto não vai ser muito diferente do que vocês já estão sabendo, já estão divulgando, com uma margem de quatro anos”, disse. Assim, após mexer fortemente com os ânimos do mercado financeiro ao propor a retirada do Bolsa Família do teto de gastos sem um prazo definido, a PEC da Transição deve ser arrefecida pelo Congresso Nacional. Também segundo o senador, a PEC deve ser finalmente protocolada no Senado em questão de algumas horas ou, no mais tardar, na terça-feira, 22.

