Bolsa estende ganhos na esteira do Reino Unido e deixa eleição de lado

As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, apontam para uma nova sessão de altas na manhã desta terça-feira, 18. No radar dos investidores, a reversão quase que integral do polêmico pacote britânico de 45 bilhões de libras em cortes de impostos pelo novo ministro das Finanças do país, Jeremy Hunt. Além disso, o início da temporada de balanços nos Estados Unidos trouxe um resultado do Bank of America que surpreendeu positivamente os analistas. No Brasil, apesar do acirramento da campanha eleitoral e proximidade do segundo turno de votação, a falta de compromissos dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) na economia e o esvaziamento da agenda de propostas fazem com que os investidores deixem o assunto momentaneamente de lado e priorizem o noticiário internacional.

