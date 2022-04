Bolsa engata pior sequência de baixa em 15 meses pressionada pela Vale

O Ibovespa engatou a sexta baixa consecutiva pela primeira vez desde janeiro de 2021, há 15 meses. Hoje o índice fechou em queda de 0,35%, aos 110.684 pontos. Somente no mês de abril, o índice recua 8%, e alta no acumulado do ano que já foi de 15% em março, agora é de 4%. Nesta segunda-feira, 25, a performance do Ibovespa foi pressionada porque tanto petróleo quanto minério caíram no mercado internacional em função da ameaça de novos lockdowns na China por causa de surtos de coronavírus em Pequim. O minério caiu quase 10% em Dalian, a 121 dólares a tonelada, enquanto o petróleo brent recuou 3%, a 102 dólares o barril.

O reflexo foi visto nas ações de Vale e Petrobras, as duas maiores empresas do índice, que fecharam em quedas de 1,70% e 1,47%, nessa ordem. Ainda assim, tem gente no mercado acreditando que a baixa é passageira. “O investidor estrangeiro pode ter realocado parte dos investimentos para a renda fixa, mas acredito que o movimento é mais de correção e de realização de lucros do que qualquer outra coisa”, diz Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Órama Investimentos. No acumulado do ano, os gringos injetaram 64,75 bilhões na bolsa brasileira.

