Bolsa brasileira está extremamente barata, diz Alexandre Brito

VEJA Mercado | 7 de maio de 2024.

Com os investidores mais pessimistas em relação à data de início do corte de juros nos EUA, a bolsa brasileira tem sofrido uma debandada de investidores – em especial os estrangeiros, que já retiraram 32 bilhões de reais da B3 em 2024. Segundo Alexandre Brito, sócio-gestor da gestora Finacap Investimentos, este se trata de um movimento passageiro, já que os fundamentos da bolsa não mudaram. Ele diz que os resultados corporativos estão trazendo surpresas positivas, e que o P/L (preço sobre lucro, métrica utilizada para estimar se um ativo está subvalorizado) do Ibovespa está extremamente baixo. “As empresas que nós observamos continuam vindo com balanços extraordinários, lucros fortes, crescimento de receita e endividamento controlado”, diz. A repórter Camila Barros entrevista Alexandre Brito.

